©@michellegalvantv Michelle está feliz porque su sueño de ser mamá está por hacerse realidad

“Con esa fe fui a pedirle que por favor me hiciera el milagro, que intercediera por mí como madre con su hijo, porque pobrecito hijo, yo tenía pidiéndole todos los días que me concediera el sueño de ser madre. Ha sido mi sueño de toda la vida”, recordó. Entre broma, agregó: ”Yo creo que se cansó de tanto que le pedí que me dijo: ‘ahí va’. Y estoy muy feliz”.

Llena de dicha por saber que sus plegarias fueron escuchadas, Michelle reveló que espera llevar a su pequeña a la Basílica de Guadalupe para dar gracias por ese regalo tan hermoso.

La batalla en la que luchó por años

Michelle tenía tantas ganas de tener a su bebé que hasta se puso en manos de los médicos para que la ayudaran, aunque su respuesta no era nada alentadora. “Mi fuerza ha sido la fe en esta batalla. Tenía el presentimiento de que Dios algún día iba a escuchar mis oraciones, a pesar de que los médicos me decían que había 3% de posibilidad de quedar embarazada”, contó entre lágrimas, pues le pedían que no se hiciera ilusiones de ser mamá.

©@michellegalvantv Michelle recién celebró su baby shower, una fiesta virtual en la que contó con la alegría y el apoyo de sus amigas

Su relato por poco desata el llanto de Chiquinquirá Delgado, quien no podía creer todo el sufrimiento por el que Michelle había pasado para convertirse en madre. Aún hay muchas cosas que planear antes de que llegue la bebé, una de ellas el nombre que llevará. Galván pidió ayuda a sus fans para decidir entre Mila (abreviatura de Milagro)... la segunda Mikaela y la tercera Catalina. Sus admiradores, y Chiqui, votaron por su favorito, dejando a Mila en primer lugar y Catalina en segundo. ¿Cuál elegirá?