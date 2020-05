©@eizagonzalez La actriz mexicana reveló que la muerte de su padre la llevó a convertirse en una comedora compulsiva

Actualmente, Eiza está en aislamiento debido a la pandemia y ha estado pasando sus días haciendo todo tipo de lecturas. Entre sus libros preferidos están Parkland, Raised in Captivity, Sabers and Utopias: Visions of Latin America, Women Who Run With the Wolves y The Secret, el cual es su libro favorito.