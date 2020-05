Un parto de lo más tranquilo

Para Alessandra, el parto no estuvo llenó de drama a pesar de las casi 30 horas que se prolongó. Y es que gracias a su doula, se preparó para ese momento en el que estuvo bastante relajada. “A mí no me pasó este cliché de las películas, de: ‘¡Ahh!’. Yo logré un nivel de relajación profundísimo y como de meditación porque tomé un curso que se llama hipnoparto que es una técnica justo de relajación y de respiración que te lleva casi a un estado de hipnosis y mi doula me ayudó a llegar ahí, entonces para mí no hubo ni gritos”, explicó, un gran detalle que podría ayudar a Sherlyn, una de las chicas de la video llamada que en un par de semanas se convertirá en mamá. ”Sí, fue doloroso, pero es hermoso”, agregó.

©@alexrosaldo Alessandra Rosaldo aseguró que no hubo gritos durante su parto, aunque fue de 26 horas

Otro detalle fue el aumento de peso que tuvo en la dulce espera. “Yo estuve muy mal, subí cómo 39 libras. Yo no sé cómo se me acomodaron pero sí subí muchísimo. Cuando subí más fue cuando me quedé en Los Ángeles, el embarazo en México la verdad lo llevé bastante bien cuando llegué acá me dejé ir como gorda en tobogán”, recordó, aunque esas libras ya son cosa del pasado.