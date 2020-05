Adele luce irreconocible en esta foto ¡ha perdido mucho peso!

La cantante británica Adele ha estado en el ojo público desde 2007 con su exitoso álbum debut, 19. Desde entonces, los éxitos no han parado e incluso se casó con Simon Kinecki, tuvo un bebé y luego se separó. Desde 2018, la cantante se ha mantenido bajo perfil y hay rumores que apuntan que estaría trabajando en un cuarto álbum de estudio. Pero gracias a la celebración de su 32 cumpleaños pudimos ver a la cantante de nuevo en Instagram, donde agradeció a sus seguidores por tanto cariño. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su impactante transformación física.

La cantante agradeció a sus seguidores por los buenos deseos de cumpleaños a través de Instagram

Ha perdido una gran cantidad de peso; luce en forma, fuerte y saludable. En la imagen se puede ver a la cantante con un vestido negro corto con mangas abullonadas -muy en tendencia- y el cabello suelto sobre los hombros. Al pie de la foto, escribió: “Gracias por las felicitaciones de cumpleaños. Espero que todos se cuiden y se mantengan cuerdos durante este tiempo de locura. ¡Quisiera agradecer a todos nuestros socorristas y trabajadores esenciales que nos mantienen seguros mientras arriesgan sus vidas! Ustedes son realmente nuestros ángeles. 2020 okay adiós gracias x”.



Camila Goodis, quien trabajó con la estrella en el pasado, reveló en el programa británico de televisión, Lorraine, que la cantante de Rolling In The Deep ha seguido una dieta baja en calorías y jugo verde. Al trabajar con la ganadora de múltiples premios Grammy, agregó: “Cuando vino a hacer ejercicio no sabía que era ella y cuando se fue, pensé: ‘Oh, se parece un poco a Adele’. Se ve increíble. Ha cambiado su estilo de vida y dieta”. Camila agregó que Adele probablemente había abandonado los alimentos procesados, las bebidas gaseosas y el azúcar. Ahora se cree que el cantante Hello está entrenando con el coach estadounidense Dalton Wong, quien ha trabajado con personas como Jennifer Lawrence en el pasado.