Dayanara Torres es sólo alegría cuando se reúne con sus amigas, y aunque estos días ha sido complicado verse, no es imposible reuinirse de manera virtual y tener el mejor de los ratos llenos de charla, risas ¡y disfraces! La ex esposa de Marc Anthony compartió con sus miles de seguidores cómo es que ella y su grupo de amigas hacen de una videollamada algo mucho más alegre que sólo una happy hour.

Cada semana Dayanara espera esta llamada con alegría no sólo por estar en contacto con las personas que la hacen sonreír, sino porque las dinámicas que realizan la llenan de energía. Esta vez, vestida con un look muy ochentero, las chicas se divirtieron de lo lindo. La ex Miss Universo posó con una playera azul marino y tops rosa y negro por debajo. Además de guantes sin punta en color rosa y una cola de caballo alta que decoró con un moño a juego. El maquillaje en tono azul metálico completó la vibra ochentera que tanto buscaba.

©@dayanarapr Dayanara Torres encontró una linda forma de estar en contacto con sus amigas y evitar el aburrimiento

Dayanara Torres está muy contenta con su grupo de apoyo