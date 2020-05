Aún invadida por la emoción, Pamela aseguró que el pequeño llegó para alegrarle la vida. “Quiero dar las gracias a todos los televidentes por la paciencia. Por fin lo puedo presentar”, continuó con alegría. La conductora agregó que Ford se adelantó, aunque no entró en muchos detalles, pero prometió compartir más información con el público. ”Era la noticia que estaba esperando dar por mucho, mucho tiempo”, agregó sin poder contener la emoción.

Lo que sí contó fue que eligió este nombre en particular no sólo porque le gustó desde hace tiempo, sino también porque “quería algo original y simple pero también con mucha fuerza” Pamela mantuvo en secreto su embarazo, y por la situación de la pandemia, parte de su familia no ha podido conocer a su bebé. Incluso la feliz abuela tuvo que esperar 10 días para poder visitarlos.

©@pamelasilvatv La presentadora mantuvo su embarazo en privado pero ahora espera compartir con el mundo los detalles de su dulce espera

Luego de la conmovedora entrevista en la que contó los detalles de cómo el sueño más grande de su corazón se hizo realidad, Pamela Silva rompió el silencio en sus redes sociales con una bella postal de madre e hijo. “Hijo: eres mi gran sueño hecho realidad y la bendición más grande de mi vida. Gracias por permitirme sentir esta enorme felicidad”, compartió la feliz mamá.

“Tu llegada iluminó mi mundo y espero criarte como un ser de fe, que siempre irradie luz, amor y bondad. Te adoro. Le doy gracias a Dios por este maravilloso regalo y a todos ustedes, por sus lindos deseos”, agregó para sus fans en las redes sociales y a todos los que no pudieron ver la entrevista en televisión.

Una dicha que compartirá con su amiga

A principios de año se reveló el embarazo de Pamela Silva luego de que salieran a la luz los documentos se solicitud de divorcio de César Conde. La presentadora se mantuvo al margen de los comentarios; sin embargo saltó el detalle de que se encontraba en la dulce espera al igual que su amiga y compañera de Primer Impacto, Michelle Galván, algo sin precedentes en la historia del programa.

©@primerimpacto Michelle Galván pronto dará la bienvenida a su su hija

“Te tienes que preparar para este nivel de amor porque mucha gente me lo decía pero es difícil explicarlo. Me llena de mucho entusiasmo saber que en muy poquito tú también vas a poder vivirlo en carne propia porque es un amor incondicional. Prepárate”, dijo a su amiga entre lágrimas de emoción.