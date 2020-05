Con una fuerza de voluntad inspiradora, la pareja de Toni Costa aparece en la publicación cumpliendo cabalmente su serie de abdominales, los cuáles le quitan hasta el aliento; pero ¡con las ganas de una campeona!

Claramente, el gran esfuerzo realizado ya está dando resultados. No es la primera vez que somos testigos de este tipo de proezas físicas, ya que en el pasado la presentadora de 48 años ha manifestado sus deseos de recuperar la figura que tuvo durante su adolescencia.

“Con la edad, diferentes cosas cambian. Antes, yo tomaba refrescos sin control y no se me reflejaba. Ahora, esa azúcar añadida de las gaseosas no me va nada bien. Pero me encantaría quedar como cuando tenía 15 años”, expresó hace un tiempo.

Quemar calorías los fines de semana se ha vuelto en un tema muy serio para Adamari y aunque su propósito es hacer un cambio que beneficie su salud, hay que destacar que lo que va logrando es un reflejo de su interior.

Su buen ánimo y contagiosa alegría son un factor medular para que siga adelante en este reto que la tiene muy ilusionada. También, su esfuerzo sirve de inspiración a muchas mujeres que desean poner en práctica y logren su meta del peso ideal.