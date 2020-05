Erika Buenfil es una de las actrices de telenovelas más queridas y recordadas en la televisión mexicana. Y al ser uno de los rostros más conocidos, también ha sido relacionada con varios famosos, entre ellos Luis Miguel. En entrevista con Mara Patricia Castañeda, la propia actriz, quien actualmente es la ‘Reina de TikTok’, habló de su romance con el cantante y revivió la buena época que pasó al lado de él. Buenfil contó varios detalles de cómo se dio el flechazo y aseguró que guarda muy buenos recuerdos del intérprete de La Incondicional.

©@erikabuenfil50 Erika Buenfil tuvo una relación con Luis Miguel hace más de 16 años

La protagonista de telenovelas como Amores Verdaderos contó que conoció a ‘El Sol’ en un concierto en Monterrey hace más de 16 años. La actriz recuerda que todos a su alrededor hablaban del concierto que daría el intérprete en su ciudad natal, y ella también quiso asistir. “Mi mamá traía novio en aquel entonces. Entonces yo estaba en un comedor en Televisa y todo mundo hablaba del concierto de Luis Miguel. Mi mamá me habla y me dice ‘voy a ver a Luis Miguel’. Y le dije, ‘mamá, cómprame boletos en la primera fila a ver a quién me llevo”. Buenfil fue acompañada por su sobrino, quien notó como el cantante se interesó en su tía.

©@lmxlm Erika llamó la atención del cantante, quien no la perdió de vista durante su show

Erika contó que reconoció a un músico de los de Luis Miguel con el que había tenido trato hace años y se levantó para saludarlo desde las primas filas. Cuando se puso de pie, llamo la atención de ‘El Sol’. “Mi sobrino me dijo ‘tía te volteó a ver’”.