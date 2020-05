Aislinn recordó lo mucho que se divertía con su hijastra, a quien llegó a tener le un gran cariño y hasta considera una de sus grandes amigas. “Me divertía cañón con Lorenza, nos poníamos a jugar como locas, brincaba, jugaba, tiraba todo con ella y Mauricio se enojaba, Nos decía: ‘es que parecen niñas las dos, tienes que madurar’, siempre me decía que tenía que madurar”, reveló la actriz de 33 años.

Aunque Ochmann estaba contento con que su hija y su esposa tuvieran una relación así de cercana, buscaba que Aislinn se comportara más como adulta, pero eso a ella no le interesaba, pues llegó a identificarse con ella. “Yo decía ‘que su papá se enoje lo que quiera, pero yo me estoy divirtiendo mucho con ella’ y sí hay una parte en la que yo tenía muchas ganas de jugar y hacer muchas cosas que nadie hizo por mí cuando yo tenía su edad”.

Aislinn Derbez y su empática relación con la hija de Mauricio Ochmann

Aislinn entendió a la perfección a Lorenza porque se identificó con ella a esa misma edad. “Desde que yo conocí a Lorenza, en ese tiempo que fui su madrastra, que fueron casi 6 años, me acuerdo que sabía perfecto cómo era estar en el lugar de ella y cómo se sentía, que para mí fue demasiado natural llevarme muy bien con ella y sabía perfecto cómo hacerla sentir bien y cómo hacerla sentir tranquila en ese aspecto, darle su lugar”, contó sobre cómo surgió la química entre ambos.

Y, al contrario de lo que muchas pensarían, la mamá de Kailani no vio en Lorenza un impedimento para tener una relación con Ochmann. “Yo nunca la vi como un obstáculo, ni tampoco como una amenaza, ni como una competencia. Cuando Mau me dijo ‘tengo una hija adolescente’ fue como ’qué emoción’ porque va a ser como verme a mí misma en esa etapa y yo poder tratar a esa niña como me hubiera gustado que me trataran a esa edad porque tuve unas madrastras que, no voy a decir nombres, me trataron bastante mal por más que yo era súper buena onda con ellas“, relevó, dejando abierta la duda de quién de las novias de su papá no fue tan amable con ella.