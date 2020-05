Ahí, en medio de la nada, los nietos de Vicente Fernández están refugiados y conviviendo para evitar cualquier tipo de contagio ahora que las recomendaciones sanitarias sugieren a la gente quedarse en casa. El tiempo para los hijos que El Potrillo tuvo durante su matrimonio con América Guinart, así como los dos que tuvo con la modelo colombiana Ximena Díaz, ha sido bastante bueno, según contó la joven.

©@camifdzoficial Camila contó que ella y sus hermanos están sanos y salvos en el refugio que construyó su papá

“Pues nos hemos disfrutado al máximo todo este tiempo juntos, procuramos estar bien y no caer en las malas noticias o en las malas vibras que nos afectan tanto, ¿sabes? Y enfocarnos más en nuestra salud menta”, dijo. A pesar de ello, hay días que el encierro tiene efecto en ellos: ”Si nos llegó un momento en el que estamos como todos desesperados que no sabemos qué hacer como todo mundo porque eso es humano, es normal sentirse así”.

Vicente Fernández, sano y salvo

La joven, quien sigue los pasos de su padre y su abuelo en la música, agregó que Don Vicente Fernández se encuentra bien a pesar de pertenecer a uno de los grupos más susceptibles de riesgo de contagio de COVID-19. “Él está perfectamente bien, de hecho, me habló hace días y me felicitó también por la canción, que le gustó mucho y la verdad me hizo la vida y el día”, dijo Camila refiriéndose a su nuevo tema, Te Acostumbraste.

©@camifdzoficial Don Vicente Fernández está en perfecto estado de salud, según contó su nieta

A pesar de que son tiempos difíciles y el encierro pareciera eterno, la joven de 22 años sabe que es una situación temporal y que las medidas de seguridad están en manos de todos. “No nos están pidiendo nada del otro mundo. No están pidiendo que nos quedemos en la casa que siento que es lo mejor”, dijo. Para ella no es nada complicado, en especial después de pasar mucho tiempo sin siquiera poder moverse. ”Pasé siete meses en una cama sin moverme. Estoy aprovechando a full mi familia y nos la estamos pasando súper bien”, dijo contenta.