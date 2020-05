“My papi is cuter than yours 🤣🤣🤣🤣🤣 just kidding!! ❤️🤪🤪 love u so so much papi @willevy but next time can you dance with me please!! 😄🤪🤪 (Mi papá es más lindo que el tuyo… ¡solo bromeo! Te amo mucho papi, pero para la próxima vez, ¿puedes bailar conmigo por favor?)”, escribió la niña junto al video.

©@willevy Kailey es la princesa de William Levy, ¡se derrite por ella!

A las fans de William llamó la atención que él aparece sin camisa, utilizando únicamente un par de bermudas de color rojo. Las fans del artista estuvieron de acuerdo con Kailey, en que su papá era el más lindo, y no dejaron de comentar el post. “¡Tienes toda la razón! Tu papi es más lindo que el mío😍”, “¡Uy sí! Por favor que baile la próxima vez”, “Que linda ella solo quería bailar con su papi🤗”, fueron algunos de los comentarios debajo de la publicación de Kailey.

Esta aparición en las redes se da a unos días de que Elizabeth Gutiérrez publicara un video de lo más tierno en el que aparece con Kailey y Christopher Alexander, su hijo mayor. En dicho material, con motivo del Día del Niño (30 de abril), la actriz felicitó a sus hijos, a quienes por siempre considerará como unos niños, a pesar de que ‘Tophy’ ya tiene 14 años y Kailey, 10.

A todos los fieles seguidores de los Levy llamó la atención que en ese clip no aparecía William al lado de sus hijos, ni con Elizabeth. Y es que desde hace tiempo se dice que entre la pareja habría un distanciamiento y que estarían atravesando por un duro momento, sin embargo, el actor de 39 años se ha encargado de desmentir dicho rumor, dejando en claro que tanto para él como para Elizabeth, lo más importante es su familia.

©@gutierrezelizabeth_ ‘Tophy’, Elizabeth, William y Kailey en el cumpleaños de la actriz en 2019

En una entrevista con Raúl de Molina, de El Gordo y la Flaca, el protagonista de Sortilegio habló de su relación con la madre de sus hijos. “Elizabeth y yo siempre hemos tenido buena relación y hemos tenido altos y bajos y hay momentos en los que yo prefiero mejor no hablar porque es mejor, pero nosotros somos una familia extraordinaria y nuestros hijos todo lo hacemos por ellos”, indicó.