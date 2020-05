Aunque toreaba las respuestas sin entran mucho en detalle, lo que sí resaltó es una cualidad que admira de su novio. “La sonrisa, definitivamente. Yo le veo los dientes a los hombres de primera. Yo soy de las personas que no puedo esconder nada porque yo me delato, es más trabajo ocultar algo que mejor enseñarlo. Ahora que pase la cuarentena, si todo va bien, de una”, señaló.

Lo que también dejó en claro sobre su misterioso galán es que es un hombre romántico y lleno de detalles, ya que le regaló un original ramos de flores como muestra de amor durante el distanciamiento social. Por ello, se apresuró en presumir orgullosa el lindo obsequio de su amado.

©@clarissamolina Clarissa Molina confesó que se está dando una nueva oportunidad en el amor

“Mira, tú verás... estas flores, él me las mandó, de colores y no lo típico que son las rosas rojas y no sé qué. Él me mandó unas de colores, es un poco diferente. Eso me gusta”, puntualizó con un brillo en sus ojos.

¿Será que para el fin de esta cuarentena nos presente oficialmente a su pareja?, el tiempo dirá. ¡Felicidades, Clarissa!