Jennifer Lopez ha estado en cuarentena desde marzo. La madre de dos ha servido de apoyo para sus hijos mellizos, Max y Emme , con el colegio a distancia y también ha ayudado a las hijas de su prometido, Alex Rodriguez , Natasha y Ella. La pareja pospuso los planes de boda y todos están adaptándose a la nueva normalidad. Este 4 de mayo, JLo publicó un hermoso mesaje de esperanza y positivismo dirigido a sus fans, en el que destacó la importancia de adoptar una actitud de agradecimiento.

©Instagram JLo aconseja hacer una lista de cosas por las que estemos agradecidos para mantenernos positivos

“En este momento, cuando es tan fácil pensar en todas las cosas que van mal, lo que no tenemos y de lo que no tenemos respuestas...”, escribió la cantante Let‘s Get Loud junto a cuatro hermosas fotos de ella saltando en el aire. “Me acostumbro a decir tres cosas por las que estoy agradecida tan pronto como abro los ojos y luego, por la noche, cuando estoy acostada en la cama, enumero tres cosas buenas en voz alta que sucedieron ese día”.



La actriz de Maid In Manhattan continuó: “Podría ser cualquier cosa... y trato de cambiarlas para que no sean las mismas todos los días. Mantente positivo y seguro. Los amo y los extraño a todos... pronto estaremos juntos❤️”. Y parece que la cantante volverá muy pronto a un estado de normalidad, en especial tras el anuncio de que su espectáculo World of Dance volverá a nuestras pantallas el 26 de mayo. También se informó que podría trabajar con su coprotagonista de The Wedding Planner, Matthew McConaughey , después de que tuvieron una conversación en Instagram sobre su película de 2001 y JLo le dijo a Matthew: “¡hagámoslo de nuevo!”. Lo cierto es que esa secuela sería un motivo para agradecer, ¡eso es seguro!