“#TBT Ayer me salieron estas fotos automáticamente!!! 😃🥳🥳 Este #Emmy fue una SORPRESOTA que me dio la vida en el #2018. ¡Los tiempos de Dios son perfectos! GRACIAS una vez más a mis compañeros de la prensa que siempre me han apoyado!! Y en los peores tiempos ME SACARON ADELANTE 🙌💪💪💪💪 y ojalá esto sirva de inspiración para las nuevas generaciones que siguen nuestros pasos 🥰 #Agradecida #SiempreJuntos #daytimeemmys2018 #emmys y a @jessimaldonadotv que me prestó su cartera y me dio #SUERTE 😍”, escribió Lili junto a una serie de fotografías.

©@liliestefan Lili Estefan respondió el comentario de uno de sus seguidores, en el que hablaba de su divorcio

Un seguidor de Lili comentó la foto y tocó el tema del divorcio. “Eso fue cuando te mandaron los papeles del divorcio me acuerdo qué lo dijeron…”. A lo que la presentadora respondió: “Exactamente, ese día publicaron los papeles de mi divorcio, en lo personal fue un día muy triste pero en lo profesional fue un día INOLVIDABLE, sobre todo porque no lo esperaba, y todo pasó el mismo día 😳por eso digo ‘Los tiempos de Dios son perfectos’ 🙏🏻”.

Dedicatoria especial

En ese entonces, cuando Lili pasó a recoger su premio como Mejor Talento de Programa en Español, la presentadora dedicó el galardón a sus hijos, Lorenzo Jr. y Lina, además de mencionar a sus compañeros de trabajo y a sus fieles fans. En sus palabras de agradecimiento, Estefan aseguró que esa distinción llegaba en un año que había sido muy difícil para ella.

©@liliestefan Lina Teresa y Lorencito han sido su mayor fortaleza desde el día que anunció el fin de su matrimonio

Y es que ocho meses antes de ser reconocida con el Emmy Award, ‘La Flaca’ dio a conocer antes las cámaras de El Gordo y la Flaca que se estaba separando de Lorenzo Luaces, con quien tenía 25 años de matrimonio y dos hijos.