En pocas semanas se cumplirá un año de la dolorosa partida de Edith González, y el vacío que dejó en su familia no es nada sencillo de superar, en especial para su mamá, Ofelia Fuentes. despedir a su hija fue quizá el momento más doloroso de su vida, y hasta la fecha no ha encontrado la resignación que la ayudaría a salir adelante. La pena es tan grande que incluso a la mujer le cuesta creer que su hija ya no estará a su lado, según contó Lorena Velázquez, una de las grandes amigas de la familia.

©Mezcalent Edith González falleció el 13 de junio pasado por complicaciones del cáncer que le habían detectado

De acuerdo a las declaraciones de la actriz, la señora se encuentra muy afectada y vive en una casa de salud en Cuernavaca, Morelos, en México. Es ahí en donde personal capacitado la ayuda día a día, pues según contó Lorena, aún cree que su hija sigue con vida, incluso después de darle el último adiós de la manera más dolorosa en el funeral de Edith.

“Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto”, dijo Lorena. ”Ella lo único que te dice es ‘bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?’. Para ella no ha muerto. Pobrecita”, relató con el corazón roto por ver a la señora pensar así. ”Está muy deprimida. Esas cosas son muy fuertes”, agregó al ver la situación.

La señora Ofelia Fuentes fue llevada a esta centro pensando siempre en su bienestar, ya que en su hogar en la Ciudad de México se encontraba sola. Además, la pandemia que obliga a que las personas se queden en casa para evitar contagios, hacía más difícil visitarla, pues corre más riesgo por su edad. “Estaba solita, no podían visitarla. Ya nadie podíamos ir a visitarla”, contó Lorena.