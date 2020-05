Un día después de haber dado a luz a su cuarto bebé, Jacqie Rivera publicó en sus redes sociales las primeras imágenes de Julian Joy. Ante la insistencia de sus seguidores, la hija de la fallecida Jenni Rivera, usó su perfil para publicar dos fotografías del recién nacido. La orgullosa mamá expresó lo feliz que se sentía de poder compartir este momento tan especial con sus fans, quienes estuvieron al pendiente de cada detalle de su cuarto embarazo, luego de que anunciara la feliz noticia en agosto pasado.

©@jacqierivera Jacqie Rivera dio a luz a su cuarto hijo el pasado lunes 27 de abril

“Happy Humpday!!!! Con mucha alegría lea presento a baby JJ. Julian Joy Campos. Pesó 8.4 y midió 21 pulgadas de largo. No puedo expresar lo que siente mi corazón. Estoy tan lleno de gratitud. Dios me ha bendecido con mucho más de lo que podría ganar o merecer”, escribió Jacqie. “Y el Elegir tener a JJ en casa fue la mejor decisión de que pude tomar. No puedo explicar la experiencia, pero algo cambió en mí. A las personas que me amaron y me ayudaron a no rendirme. Gracias, no podría haberlo hecho sin ti Dios”, agregó.

©@jacqierivera Jacqie Rivera publicó unas bellas fotos de su bebé

En la primera de las emotivas imágenes, se aprecia a la también cantante sosteniendo a su hijo en brazos a solo unos minutos de haber dado a luz. En la segunda foto, el pequeño Julian Joy aparece recostado, con un tierno gorrito y un pañal, recibiendo los primeros cuidados de su mamá.