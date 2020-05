“Canelo (Álvarez) básicamente me habló y me dijo: ‘¿Qué hago? Yo me encargo’, yo no lo acepté, porque no quería que fuera así tampoco. Jaime Camil habló y me dijo: ‘¿qué necesitas?, un avión, algo, ¿qué?’, no acepté… hubo mucha gente, todos los nombres los tengo aquí, todos los nombres los podría pronunciar porque la lista es infinita, pero de corazón de se los digo: gracias por ser los humanos que son, gracias a todas las personas que me ayudaron, eso fue agradable, dentro de todas las cosas”, señaló.