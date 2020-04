Gracias a la astucia de Chiquinquirá Delgado pudimos conocer una de las facetas más secretas de Jorge Ramos: la de hombre de familia. En una entrevista única en El Break de las 7 (Univision), el periodista mexicano habló sobre la gran conexión que tiene con la hija menor de ‘Chiqui’. Carlota Valentina es fruto de la relación que la presentadora venezolana tuvo con Daniel Sarcos, con quien estuvo casada de 2004 a 2010. El titular del Noticiero Univision compartió que la hija de su pareja es como un bálsamo que hace sus días felices y ligeros, tras las luego de sus largas jornadas de trabajo.

©GettyImages Jorge Ramos y ‘Chiqui’ comenzaron su relación en 2011

Ramos ya tiene experiencia en eso de ser padre, pues de dos matrimonios anteriores tiene a Paola, de 30 años, y a Nicolás, de 21. Pero con la llegada de Carlota a su vida, Jorge ha vuelto a ser un niño. Y es que detrás de esa seriedad, el periodista tiene un niño interior que juega con la hija de ‘Chiqui’.

©@chiqui_delgado ‘Chiqui’ tiene dos hijas: Marienela y Carlota. La mayor de ellas vive en Los Ángeles, mientras que la menor vive con ella y Jorge Ramos en Miami

La presentadora le preguntó a Jorge que en qué cosas se reconfortaba luego de cubrir desgarradoras historias, como las de las víctimas de la actual pandemia. El escritor respondió: “Me refugio en ti, me refugio en la casa, me refugio en Carlota –la hija de Chiqui—una niña maravillosa que me pone a bailar en las mañanas. La gente no sabe que en las mañanas Carlota me pone Billie Eilish, esta canción la de Bad Guy y me pone a bailar”.

©@chiqui_delgado Carlota es la alegría en el hogar de ‘Chiqui’ y Jorge

Sí, así como lo lees, Jorge Ramos ahora es un fiel seguir de la cantante de moda entre los más jóvenes e incluso, fue a uno de sus conciertos en Miami para acompañar a Carlota.

Además de ponerse a bailar las canciones de moda con Carlota, ‘Chiqui’ reveló que su novio y su hija tienen un gusto en común: les encanta el personaje de SpongeBob SquarePants (Bob Esponja), y que incluso, en Halloween Jorge se disfraza de esta simpática caricatura. “SpongeBob es de mis personajes favoritos. Me encanta, los creadores de Bob Esponja son geniales, increíbles”, reveló el autor de libros como Take a Stand.