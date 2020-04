Fue ahí en donde surgió la duda sobre Mauricio y su participación en el show, pues aunque es el ex de Aislinn, también es papá de Kailani, la única nieta de Eugenio. “Nosotros directamente con él no lo hemos platicado y, obviamente, eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo“, dijo sin asegurar nada. ”Todavía no sé si vendrá o no vendrá”, agregó, dejando la duda en el aire, pero aclarando que está ”cordialmente invitado” a continuar con esta experiencia.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, juntos por siempre

Aunque la relación como matrimonio llegó a su fin, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann mantienen una unión muy especial, no sólo por el bienestar de su hija Kailani, sino por el cariño que se tienen mutuamente. Incluso, es una de las promesas que la pareja hizo antes de formar una familia.

En una conversación en el podcast La Magia del Caos, la actriz de La Casa de las Flores reveló cuál era su miedo más grande en torno a su pareja. “Una de las cosas que más me daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: ‘con este me quedo para toda la vida’. Me acuerdo que una vez le dije: ‘Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida’”, contó. Y aunque la dinámica ha cambiado, Mauricio sigue presente en la vida de Aislinn al igual que en la de su pequeñita de dos años de edad.