La hija menor de Lili Estefan ha causado revuelo en las redes sociales en más de una ocasión, al presumir sus encantos, los cuales son claramente herencia de su mamá. Recientemente, Lina Teresa compartió en su perfil una serie de imágenes en las que aparece presumiendo sus encantos, dejando sin aliento a los seguidores de su famosa mamá. Sin duda, uno de los rasgos que llama más la atención de la jovencita son sus espectaculares piernas, las cuales presumió con un mini vestido metálico, el cual le iba de maravilla.

©@liliestefan ¡Casi idénticas! Lili Estefan está súper orgullosa de los logros de su ‘chiquitica’, como cariñosamente la llama

En su perfil, donde tiene más de 75 mil seguidores, Lina publicó las fotos con la siguiente descripción: “At least I didn’t need to get my dress approved #prawmmm🤓 (Al menos mi vestido no necesitó ser aprobado)”. Parece que estas fotos fueron tomadas para una actividad relacionada con su próxima graduación, ya que dentro de muy poco la joven concluirá sus estudios de preparatoria.

©@linaluaces

En las imágenes, Lina se deja ver posando de lo más natural, y eso es gracias a la experiencia que ha adquirido en los últimos años como modelo. Recordemos que, en marzo de 2018, Lili Estefan presumió con orgullo que su hija seguiría sus pasos en las pasarelas y fue así como poco a poco, la jovencita se abrió camino en el mundo de la moda, hasta lograr desfilar en el Miami Fashion Week del año pasado en la pasarela de la diseñadora dominicana Giannina Azar.