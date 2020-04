La amistad entre Luis Miguel y Lucero data desde su adolescencia, cuando ambos protagonizaron Fiebre de amor, una película mexicana con tintes románticos que fue dirigida por René Cardona Jr. La cinta fue un éxito rotundo en la década de los 80s y sirvió de trampolín a la fama para los dos artistas en la pantalla grande. A casi 30 años del su estreno, la cantante ha revelado una serie de anécdotas y secretos sucedidos durante las grabaciones del filme que reunía por primera vez a dos de las estrellas más grandes de Latinoamérica.

©@luismiguelmxlm / @luceromexico Lucero contó a detalle el día en que Luis Miguel la cargó en brazos por un incendio

Por medio de uno de los capítulos de su Podcast “Aquí Lucero”, “La novia de América” habló a detalle sobre la gran amistad que lo une a Luismi y entre sus relatos, contó que en una ocasión el intérprete de La incondicional la cargó en brazos al rescatarla de un incendio.

Y es que los dos se encontraban hospedados en la casa del director en Acapulco, cerca del Hotel Villavera, uno de los lugares más exclusivos que existía en aquella época en el cual la pasaban de lo mejor.

©@luismiguelmxlm Lucero y Luis Miguel protagonizaron la película ‘Fiebre de amor’ en los 80’s

“Los chavos la pasábamos increíble, cuando acabábamos de filmar nos metíamos a la alberca. Súper bien atendidos en casa de René. Entonces, más que un trabajo parecía una vacación”, señaló Lucero.

Sin embargo, una tarde después que terminaron de grabar, la intérprete de Electricidad dijo que en alguna parte de la casa hubo un corto circuito, el cual provocó un pequeño incendio. Ante la complicada situación, llamaron a los bomberos.

“[...] Unos cables, algo pasó, se hizo una chispa y prendió un poquito de fuego; pero hablo de muy poquito fuego, pero no pasó a más. No fue un incendio, ni le sucedió nada a la casa ni a nadie. Ah, pero yo me acuerdo que Luis Miguel me cargó en sus brazos porque yo salí del cuarto cuando empecé a oír el ruido, y estaba descalza, pues había que irse a otra zona de la casa, fue lo que nos indicaron y Luis Miguel me cargó, ¡me cargó en sus brazos!”, expresó.