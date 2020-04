“La caída fue entrando a mi recámara, se me atoró un pie y como estaba caminando rápido, al atorarse el pie pues caí rodando, me quedé sentada porque como caí muy fuerte, me dolió“, explicó. Silvia recordó que esperó un poco a que pasara el dolor; sin embargo, aún había un largo camino por recorrer. ”Mientras se me calmaba llegó Luis Enrique mi hijo, llegó mi secretaria y me levantaron pero ya me dolía la rodilla porque en la caída me di un golpetazo de aquellos”, dijo sorprendida por lo que sucedió.

Lista para regresar a su hogar

A pesar de todo, Silvia Pinal se encuentra muy bien. La cirugía fue un éxito y el dolor parece haber desaparecido. Incluso ya puede caminar sin molestias. “Yo puedo caminar, y puedo levantarme porque no me duele, pero en caso de que el doctor me diga que no me puedo ir, entonces haría un esfuerzo mayor”, contó sobre lo animada que está por volver a casa.

©@laguzmanmx La actriz tiene ganas de regresar a casa, algo que podría suceder este jueves

Silvia está al cuidado de su hijo Luis Enrique, quien no se ha separado de su madre en estos momentos de urgencia. A la distancia y por el distanciamiento que deben guardar, sus hijas Alejandra Guzmán y Silvia Pasquel también están al pendiente de la salud de su mamá, quien podría regresar a casa esta misma semana.