Son momentos difíciles para Javier ‘Chihcarito’ Hernández y su familia. El domingo 26 de abril, Tomás Balcázar González, el abuelo del futbolista, falleció a los 88 años luego de unos días hospitalizado con una condición delicada de salud. Y a pesar de que Chicharito hizo lo posible por viajar hasta México para estar al lado de su familia y dar un último adiós a un importante hombre en su vida, la situación de pandemia por la que pasa el mundo se lo impidió. Sin embargo, encontró una forma de despedirse a la distancia.

Javier 'Chicharito' Hernández realizó un video con sus seguidores para hablar del fallecimiento de su abuelo

A través de un video en vivo, el esposo de Sarah Kohan habló sobre esta pérdida tan dolorosa. Ahí también explicó que no logró salir de Estados Unidos hacia México pues las fronteras están cerradas a causa del COVID-19 que invadió al mundo entero.

“Es mi ángel, siempre será mi angelito. Siempre me amó muchísimo, por eso de corazón tengo muchísimos recuerdos, no tengo ningún remordimiento, nos hablamos muy chido, lo disfruté muchísimo, me hablaba fuerte, tenía muchísimas frases, momentos, anécdotas, experiencias, fui muy dichoso y estoy agradecido por haber recibido muchos consejos de él”, recordó. Al borde del llanto, el papá del pequeño Noah, aseguró que no es algo fácil ni agradable.

Lo difícil de perder a un ser querido