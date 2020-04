Y es que desde hace días, se había dicho que podrían estar enfrentando una separación, pero al parecer, nada de eso.

¿Danna Paola entre Sebastián y Tini? No lo creemos

Incluso había versiones que señalaban a Danna Paola como la tercera en discordia entre ellos. Las fans de Yatra detectaron que entre él y la actriz de Élite había muchos likes en sus publicaciones y además de eso, hace unos días habrían protagonizado una transmisión en las redes sociales, en la que el colombiano le habría una canción con la guitarra. Sin embargo, entre Yatra y Danna Paola solo hay una buena amistad.

©@dannapaola Danna Paola no hace eco a los rumores que hay sobre su vida sentimental

Y es que ese rumor sobre Danna y Sebastián no es nuevo, pues en 2019 la cantante lanzó el tema Mala Fama en el que hablada de todas las veces que la han relacionado sentimentalmente con otros famosos. Una de las líneas de esa canción dice así: “Que si me fui con Maluma, no. Dicen que Yatra y Ozuna, no”.

Por el momento, los fans de Sebastián y Tini pueden estar tranquilos: el romance entre ambos sigue a pesar de la distancia.