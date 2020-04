Jennifer Lopez hizo un viaje a la nostalgia. La intérprete de On the Floor participó en el challenge de TikTok llamado And it Went Like challenge y nos sorprendió. “Cuando tenía 17 años me mudé del Bronx a Manhattan para perseguir mis sueños de convertirme en artista”, escribió al pie de foto. Al comienzo del video, se pueden ver fotos de Jennifer de joven haciendo atletismo, otra en su último año de la escuela secundaria y una épica foto de su anuario.

©Tik Tok/@jlo Jennifer Lopez compartió fotos increíbles de su pasado

JLo luce muy distinta ¡casi irreconocible!, ya que lleva el cabello muy corto y con rizos (muy popular en los años 80). Poco a poco, el video comienza a reflejar su carrera como cuando interpretó su primer papel importante en el que reencarnó en Selena Quintanilla. El clip también muestra a la cantante de Love Don‘t Cost a Thing aceptando una gran cantidad de premios y conquistando el escenario.