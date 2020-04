¿Se han reunido en plan familiar con los hijos de cada uno?

Chyno: Apenas cuando nos juntamos y grabamos la canción explotó todo esto de la cuarentena y no hemos tenido la posibilidad de sentarnos Miguel y yo y hablar sobre la vida, la familia. Es algo que siempre nosotros en el pasado lo hicimos muchísimo, no veo porque no hoy en día no podamos hablar del tema. Hemos estado conversando más de la parte musical del proyecto. No nos ha tocado la oportunidad pero creo que en cualquier momento nos tomaremos una cerveza y nos pondremos a conversar sobre la familia.

Nacho: Fue una sorpresa extraña para nosotros emprender todo esto y querer transmitir. Quizá era la misión que Dios nos tenía, de que en estos tiempos difíciles fuéramos un factor de unión y ejemplo de solidaridad. No he tenido tiempo de conocer al hijo de Chyno, creo que es uno de los grandes deseos que estoy siguiendo ahora, de poder compartir con él y sentir esa magia que el niño desborda y poderlo acompaña de alguna manera así como él también me acompañó en mi rol de padre.

Nacho, ¿qué hay de cierto en los rumores que indican que te convertirás en padre por quinta vez?

Nacho: Yo trato de aprender de quienes nos enseñaron a ser artistas y trato también de entender eso de “que hablen bien o que hablen mal pero que hablen”, sin ánimos de generar que la gente hable mal de uno. Creo que soy muy abierto con mi intimidad y fue una puerta que abrí y es una puerta difícil de cerrar. Estoy aprovechando este momento para poder cerrar esa puerta y abrir la puerta únicamente del arte, de la solidaridad, de contagiar a la gente de hacer cosas positivas por los demás y trataré de mantener todo lo que tiene que ver con mi vida íntima y personal a raya porque no me gustaría compartirla, porque al compartirla le doy permiso también no solo a las personas que me estiman sino a las personas que están hechas y nacieron para ser detractores y criticar destructivamente cualquier cosa que uno haga. Para mí en algún momento fue complicado oír a personas emitir juicios sobre lo que yo más amo que son mis hijos.