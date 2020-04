Gaby Espino le dio una nueva oportunidad al amor con el presentador Jaime Mayol. La primera vez que los vimos sobre una alfombra roja fue en los Billboard Latin Music Awards en 2018 y parecía que su romance iba de maravilla; incluso, el conductor de televisión convivía con los hijos de la actriz. A pesar de la buena química que había entre ellos, ambos decidieron poner fin a su relación. En una entrevista con el programa dominicano Noche de Luz, Gaby confesó los motivos que los orillaron a llevar caminos separados.

©GettyImages Jaime Mayol y Gaby Espino juntos en la red carpet de los Billboard Latin Music Awards

“Yo a Jaime lo adoro y lo amo. Nos amamos con locura. Nosotros no estamos juntos no por falta de amor, de hecho, nos llevamos espectacular”, indicó la estrella de telenovelas como Santa Diabla. El hecho de llevar sus vidas en otros países complicó las cosas; Gaby reside en Miami, Florida con sus dos hijos, mientras que Jaime Mayol vive en Puerto Rico. “Es geográficamente difícil porque estamos en sitios diferentes y con agendas bastante complicadas”, reveló.

©@gabyespino Gaby Espino y Jaime Mayol empezaron su relación en 2017

La artista de 42 años indicó que ese factor fue decisivo para seguir juntos. A pesar de ello, hay un cariño mutuo entre ambos y una relación de lo más cordial. “Ha sido difícil continuar la relación por esa razón, pero no quiere decir que no nos queramos”, explicó.

Gaby Espino dejó ver que no está cerrada al amor y que quizá, en algún punto, puedan volver a estar juntos. “Yo no digo que no a nada, o sea uno no sabe qué pueda pasar el día de mañana, además nosotros nos queremos muchísimo y estamos siempre en contacto, pero la relación sí se tuvo que parar por agenda, por lejanía”, dijo. “Pero él es un tipazo, yo creo que es de los hombres más hermosos de corazón, del ser humano más hermoso que yo he conocido en mi vida”, aseguró.