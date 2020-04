Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann conformaron una de las parejas más queridas del espectáculo y cuando dieron a conocer su separación, la noticia cayó como balde de agua fría. A poco más de dos semanas de su ruptura, poco se sabía sobre los detalles que motivaron su alejamiento. Recientemente, la hija de Eugenio Derbez lanzó un podcast llamado “La magia del caos”, donde se animó a contar cosas que poco se conocían sobre su relación con el padre de su hija Kailani.

©@aislinnderbez Aislinn Derbez confiesa que condicionó a Mauricio Ochmann para formar una familia

“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo otro lenguaje”, expresó Aislinn.

Del mismo modo, confesó uno de sus más grandes temores con respecto a su pareja: la separación. La intérprete de Elena de Las casas de las flores aseguró que condicionó a Mauricio Ochmann con la finalidad de formar una familia.

“Una de las cosas que más me daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: ‘con este me quedo para toda la vida’. Me acuerdo que una vez le dije: ‘Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo para toda la vida’”, señaló.

©@aislinnderbez La pareja de actores anunció su separación hace unas semanas

Aunque ambos han decidido llevar caminos separados, Aislinn y Mauricio están en constante comunicación por el lazo que los une a su hija Kailani, de tan solo dos años.

“La vida nos confronta y pone situaciones que no esperamos, que nos dan pánico. Creemos que no vamos a poder, pero al confrontarlas nos damos cuenta de qué estamos y qué somos realmente”, reveló.