Lili Estefan, compañera y amiga de Raúl de Molina, se sumó a las felicitaciones de cumpleaños para la simpática jovencita, a quien considera como a una más de su familia. En su perfil, la conductora de televisión publicó una fotografía del baúl de los recuerdos en la que ella y Raúl aparecen con sus respectivos hijos cuando eran unos bebés. Lili sostiene a Lorencito Jr. –quien es unos años mayor que Mía—mientras que Raúl carga a su hija, de solo unos meses.

©@liliestefan ¡Tan chiquitos! Lili con Lorenzo Jr. y Raúl sosteniendo a Mía

“Happy Birthday mi sobrina linda que te quiero mucho. Mía de Molina mira esta foto y te darás cuenta lo rápido que pasaron los años 😳 y porque me derrito cuando me llamas tía Lili. Love u to the moon and back! Happy #20 and many moreeee #felizcumpleaños #felizcumple”, escribió la presentadora.

Rodner Figueroa, Clarissa Molina, María Elena Salinas, Gloria Estefan, Lourdes Stephen y María Celeste Arrarás fueron otras de las celebridades que se sumaron a los buenos deseos por el cumpleaños de Mía.