Aunque todo esté paralizado por la pandemia del Coronavirus, el actor siempre está en busca de una oportunidad para entretener a sus fans con sus divertidas ocurrencias. Gracias al confinamiento, Derbez ha podido convivir más con los suyos y darle rienda suelta a una infinidad de actividades típicas en casa.

“Para mí ha sido una bendición, porque siempre he andado viajando mucho, me la paso viajando y trabajando, entonces estoy feliz. La verdad que no tengo muchas ganas que se acabe la cuarentena. Sin embargo, la parte de mi mujer poniéndome a lavar trastes y lavar ropa y todo ese tipo de cosas es la que me pesa”, recalcó.

A pesar de ello y a veces a regañadientes, pone su granito de arena para mantener la higiene en su hogar y busca distribuir su tiempo de manera eficiente con su esposa.

©@pantaya El comediante nos presenta una nueva genialidad con “Deshecho en casa”

“Yo sé que hay que compartir las labores del hogar, pero de repente... ¡híjole! estoy así, grabando un sketch o tratando de leer un libreto y: ‘¡Eugenio, ven a lavar los trastes! ¡Eugenio, te toca tal cosa!’... es una manera de decirle a la gente: ‘yo también estoy como ustedes, yo también la sufro’”, señaló con humor.

Con respecto a las ganas de –que sentimos muchos– querer “romper la cuarentena” y sentirnos “libres” otra vez, el protagonista de No se aceptan devoluciones nos dijo lo siguiente: “Sí, si he querido romper la cuarentena, bueno... de alguna manera no es romperla pero, salí el otro día aquí a un parque que está a dos cuadras [de su casa] que no había gente, me bajé un ratito con Fiona, mi perra, a caminar porque la pobre también está desesperada y le dije a Ale: ‘vamos a salir aunque sea a dar la vuelta en coche’”.

©@ederbez Eugenio Derbez también nos habló sobre la ruptura entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann

Sobre Aislinn y Mauricio Ochmann: “Se siguen viendo y siguen tratando”

Con respecto a la reciente ruptura entre su hija Aislinn y Mauricio Ochmann , Eugenio nos dio su punto de vista sobre la situación familiar: “Aislinn y Mauricio la verdad que han manejado todo esto de manera muy ética, muy madura y me sorprende. Yo le he dicho a Aislinn que estoy muy contento de cómo ha sabido manejar todo esto, lo ha hecho increíble sobre todo porque son maravillosos amigos, se llevan increíble y eso es lo más importante sobre todo por la niña. Se siguen viendo todos los días, siguen tratando, él visita a la niña todos los días, de verdad parece que siguieran juntos. Estoy triste pero por otro lado estoy muy contento de cómo han sabido manejar la separación”.