Silvia Pinal será operada esta tarde, luego de ser internada de emergencia en un hospital en la Ciudad de México. La actriz mexicana de 88 años sufrió una caída en su casa, la cual le provocó una fractura en la cadera. Este ingreso hospitalario se da a poco más de un mes de haber sido dada de alta, tras presentar un cuadro de neumonía. Su hija Sylvia Pasquel confirmó el reporte acerca de la operación a través de un enlace telefónico con Venga la Alegría (TV Azteca) y explicó cómo se dio esta situación.

©GettyImages La actriz será operada por el mismo médico que operó hace años a su hija, la cantante Alejandra Guzmán

“Estaba ella aquí en Acapulco y pues como mi hermano se tuvo que regresar a la Ciudad de México, pues se la regresaron a México. Entonces, en su casa el día de ayer se quiso levantar de una silla y se tropezó con el tapete y cayó de sentón y se fracturó la cadera”, contó Sylvia al programa de televisión. “Le hicieron muchas evaluaciones para ver cómo estaba. Primero para saber si tenía una fractura, y segundo para saber su condición física y saber si la podían operar”, explicó.

Pasquel indicó que su mamá está en buenas condiciones para la operación y la describió como ‘un roble’. También dio a conocer que fue trasladada a otro centro médico al poniente de la ciudad, pues será intervenida por el mismo doctor que hace tiempo operó a Alejandra Guzmán, cuando tuvo problemas en la cadera.

Sylvia fue clara en decir que la fractura no es grave, sin embargo, es una situación tensa por la avanzada edad de la actriz. “Afortunadamente no es nada serio ni grave. Es delicado por la edad de mi mamá. Pero (la fractura) no es nada serio ni que ponga en peligro su vida”. Explicó que se han pedido donadores de sangre no porque esté grave, sino porque se trata de un requisito para la cirugía.

Debido a la pandemia del Coronavirus, la entrada de los familiares de Silvia Pinal ha sido restringida y únicamente ha estado a su lado su hijo Luis Enrique Guzmán. Pasquel pidió amablemente a los medios que, el día en que dieran de alta a su mamá tras la operación, que por favor no fueran al hospital por dos situaciones; la primera, por la pandemia del COVID-19 y la segunda, por respeto a la convalecencia de la actriz.