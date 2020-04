Gaby Espino tuvo un reencuentro virtual con Miguel Varoni, quien fuera su compañero en la telenovela Más sabe el diablo. En dicha producción la actriz también compartió créditos con Jencarlos Canela, con el cual vivió una historia de amor en la ficción que terminó haciéndose realidad, a mediados de 2010. Como era de esperarse, Varoni le preguntó de todo en esta charla… y sí, el tema de Jencarlos salió a relucir, y no creerás lo que la venezolana le contó al presentador.

©GettyImages Además de recordar su romance con Jencarlos, Gaby Espino confesó a Miguel Varoni que está soltera

En un enlace en vivo, Gaby habló con Varoni acerca de cómo llegó a ella el proyecto de Más sabe el diablo, el cual le cambiaría la vida por completo. La actriz residía en Venezuela junto a su entonces esposo Cristóbal Lander y recién se habían convertido en padres de Oriana. Pero cuando le llegó esta oportunidad con la novela de Telemundo, Gaby se fue a Estados Unidos para trabajar.

©@gabyespino Gaby Espino viajó a Estados Unidos con Oriana. cuando la niña tenía solo unos meses de nacida

“Yo estaba en Venezuela, acababa de tener a Oriana, yo creo que tendría 5 meses o algo así y Joshua (Mintz, exejecutivo de Telemundo) me dijo ‘Gaby tengo este proyecto, está buenísimo’, me mandó la historia, yo leí los primeros capítulos y le dije ‘bueno, dale vámonos’ y ya me vine a Miami y comenzamos la historia que era digamos una novela de ruptura porque era bastante moderna con respecto a las que se venían haciendo pero tenía una historia de amor maravillosa”, explicó la también empresaria.

©GettyImages Gaby y Jencarlos en los Billboard Mexican Music Awards en octubre de 2012, unos meses después de haber recibido a Nickolas

“(Más sabe el diablo fue para mí) de las historias más lindas que he hecho. Y bueno nos lo gozamos evidentemente”, dijo Gaby. “Ahí conocí a Jencarlos, de ahí comenzó a hacerse Nicolás digamos. No mentira, Nickolas vino mucho después, Nickolas vino años después, como tres o cuatro años después“, destacó.