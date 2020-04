El servicio será gratuito para suscriptores de Comcast y Cox. Para el resto de las personas tendrá un costo de 4.99 dólares al mes y la versión Premium libre de anuncias en 9.99 dólares. Peacock ya está disponible para los clientes de X1 y Flex de Comcast. El resto, podrá disfrutar del servicio a partir del 15 de julio.

Estos son algunos de los contenidos disponibles:

Temporadas de series y novelas: Betty en NY, Santa Diabla, El Chema, Caso Cerrado, Al Otro lado del Muro, I Love Jenni, La Doña, Armas de Mujeres, etc.

Comedias emblemáticas: Save By The Bell, Saturday Night Live, George Lopez, Frasier, Punky Brewster, etc.

Dramas apasionantes: Law & Order, Murder She Wrote, Alfred Hitchcok Presents, etc.

Series de competencia: Top Chef Masters, America Ninja Warrior, Face Off, etc.

Contenido Infantil: Madagascar: A Little Wild, Trolls World Tour, Despicable Me, TrollsTopia, Croods 2, etc.

Series en inglés: Keeping Up with the Kardashians, Married With Children, Roseanne, The Office, Chicago Fire, etc.

Eventos en vivo de deportes (cuando se reanuden): Premier League, juego Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, The Ryder Cup, el nuevo partido Wild Card de las eliminatorias de la NFL.

¡Y mucho más!