Dylan Fuentes viene abriéndose camino en el género urbano con su música, y vaya que lo está haciendo en grande, pues el estreno de su sencillo Bipolar ha sido del agrado de sus seguidores, con más de 300 mil reproducciones en Spotify, desde su lanzamiento a mediados de abril. Además de esto, el joven músico colombiano trabaja con uno de los grandes del reggaetón, Tainy, quien en su faceta de productor, lo ha enrolado en las filas de NEON16/Interscope Records para hacer de Dylan el mayor éxito viral del 2020.

©IMAGINE IT MEDIA Dylan Fuentes también es el intérprete de hits como Tu Amiga, Uber Sex y Ajena

En entrevista con HOLA! USA , Dylan Fuentes habló sobre su nuevo éxito y de lo que viene para este 2020 en su carrera. También nos compartió cómo lleva el aislamiento en su natal Colombia y de cómo ha aprovechado su tiempo en casa para aprender cosas nuevas y enfocarse en su música.

HOLA! USA: ¿Cómo fue el lanzamiento de Bipolar en plena cuarentena?

Dylan Fuentes: “El lanzamiento se iba a dar dos semanas después de Amiga, pero por la cuarentena se pospuso un poco más. Ya cuando vimos que iba para largo, lo lanzamos de una vez y estamos aprovechando las herramientas. La aceptación mediáticamente ha sido grande, estamos felices. Hay muchas canciones por lanzar, pero estamos viendo cómo evoluciona esto (la cuarentena), quizá lancemos una más”.

©IMAGINE IT MEDIA Dylan compartió que sus vivencias personales fueron una gran fuente de inspiración

¿Cuál fue la inspiración para escribirla?

“Bipolar nace de creatividad de ideas de Roso y yo… de encontrar el concepto de esta persona toxica. Estábamos buscando un verso, solo nos faltaba un verso… estábamos tratando de describir a una persona difícil. Me conecté con el Dylan del pasado, un Dylan que ha vivido relaciones tóxicas, un Dylan que ha pasado por momentos tóxicos y empecé a plasmar esos momentos. Cada vez que una persona va y viene, me pregunté ‘¿cómo yo le llamo a eso?’ y se me ocurrió, de ahí salió lo de toxico, lo de bipolar”.

“A mí me pasó, no me da miedo decirlo. Sí he pasado por un momento así, mírame aquí. Hice una canción con una buena energía que te hará recordar ese suceso negativo de tu vida, pero te lo va a hacer recordar de una forma positiva”.

“Llevo solo más de un año. Yo ya lo sané y me he dado cuenta de que las relaciones toxicas no son lo más cool, eso no es lo cheveré de la vida, que hay cosas mejores. Dejarse caer en ese círculo no está bien y con esa canción (Bipolar) lo terminé de sanar”.

2020 es un año importante, ¿qué ha significado para ti formar parte de NEON16?

“Para mí, es un año que jamás olvidaré en mi vida, hasta me lo tatué. (Viene) el disco, estoy trabajando mucho, estoy enfocado, quiero estar concentrado en mí y en mi trabajo y en todo lo que viene. Mucho aprendizaje, también de mucha presión por el trabajo, pero seguir adelante y así es mi vida, a lo que vine al mundo es a hacer música y a hacer las cosas bien”.