Luego de ‘romper’ el internet por su forma tan peculiar de cocinar y la manera en la que manejó a los haters en las redes sociales, Anahí lo ha hecho de nuevo y ha regresado con otra de sus fáciles y prácticas recetas. La cantante publicó en sus stories una serie de videos en los que comparte con sus fans su receta para hacer unas enchiladas light. La exRBD se ha tomado con mucha gracia el hecho de que el Internet haya ‘enloquecido’ por sus consejos de cocina, tanto que se ha animado a compartir los memes más chistosos, y por supuesto, agradeciendo todos los que le han sacado una buena carcajada en estos días.

©@anahi La cantante fue trending topic en las redes sociales por su forma tan singular de cocinar

En su perfil, donde tiene más de siete millones de seguidores, la actriz dio el paso a paso para hacer las enchiladas, las cuales –en su versión tradicional—llevan tortillas de maíz, rellenas de pollo y van acompañadas de crema, queso y cebolla. Pero en su versión, ella cambió las tortillas por lechuga, para hacer un platillo con menos calorías…

“Vamos a hacer unas enchiladas de lechuga. Yo aquí tengo polito orgánico, le ponemos así pollito”, se le escucha decir a la intérprete en el video, el cual también tiene mucho tiempo de haber sido realizado, justo como el de las ‘polémicas’ enfrijoladas.

©@anahi ‘Pasta a la Anahí’... la cantante ha retuiteado los memes más divertidos en su perfil

‘Annie’, como le dicen sus fans de cariño, detalló que preparó una salsa roja para bañar sus enchiladas. “Yo preparé la salsa con jitomate molido, cebollita y un poquito de ajo. Lo único que vamos a hacer es bañar esto (las lechugas con el pollo deshebrado) con nuestra salsita como de enchiladas”. Después, Anahí sugirió a sus fans se si querían ponerle un poco de queso, y que, si no, pues que no lo hicieran…. “Le puedes poner un poquito de queso rallado, si no comes queso, no le pongas nada de esto”.