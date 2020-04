Anahí se ha convertido en el tema del que todos hablan en las redes sociales... Y es que alguien sacó a la luz un video publicado por ella –hace tiempo—en el cual aparece mostrando sus dotes culinarios al preparar un platillo típico mexicano. La artista dejó a todos boquiabiertos por su versión de unas enfrijoladas, y no precisamente porque el platillo se viera delicioso, sino por la forma en la que las preparó. El video causó todo tipo de reacciones entre los usuarios de las redes, e incluso inspiró unos memes. Pero más allá de molestarse, la exRBD agradeció a todos aquellos que reaccionaron con el video, pues le sacaron unas buenas carcajadas.

©@anahi Anahí se convirtió en trending topic en las redes sociales

Todo empezó cuando se hizo viral un video de la cantante cocinando el platillo típico. La propio Anahí explicó en sus redes sociales que dicho video fue grabado hace más de un año y que, para acceder a este, alguien se suscribió a su canal y lo sacó a la luz. “Alguien se tomó el tiempo de ir a mi página ANbyanahi.com suscribirse, entrar a los videos, revisar todos los que tengo ahí y que tienen casi un año! Hasta encontrar algo para hacer chiste. La verdad ¡gracias!, comentó en un tweet.

La intérprete de Rumba y su forma tan peculiar de cocinar fueron la inspiración de decenas de memes, los cuales le sacaron unas buenas carcajadas, convirtiéndose indirectamente en el mejor remedio para aliviar la ansiedad de los últimos días.

©@anahi Anahí estaba fascinada con los memes que se crearon a partir de su famosa receta

“Les tengo que confesar que en medio de todo lo que estamos viviendo y días que han sido muy duros en la vida de todos, me he reído hoy como hace mucho no lo hacía. Tenía años ese video (el de las enfrijoladas) ahí y jamás le había puesto atención, efectivamente me la volé”, escribió en otro mensaje en su perfil.