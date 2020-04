Luis Miguel cumplió 50 años el pasado fin de semanas, y las felicitaciones por parte de sus fieles seguidores no se hicieron esperar. Sin embargo, a todos llamó la atención que algunas de las mujeres más importantes de su vida no se manifestaran al respecto, como su hija Michelle Salas, quien en sus redes sociales no publicó nada referente a la celebración de su papá. Pero quien sí lo felicitó de manera pública fue su exnovia, Desirée Ortíz Salswach, con quien ‘El Sol’ tuvo un breve –pero muy sonado—noviazgo en 2017.

©@desireeosalswach Desirée Ortiz Salswach fue novia de Luis Miguel en 2017

A través de su perfil, la presentadora de origen venezolano compartió una story dedicada a su ex y le envió una felicitación de cumpleaños. En el video que publicó, se alcanza a apreciar un dibujo y sobre el clip, escribió: “Happy Birthday Dear… ¡Sigue brillando!”. Parece que el video fue grabado en la temporada en la que fueron novios, pues se escucha la voz de un hombre al fondo, y Desirée dice: “Con Mickito”.

©@desireeosalswach La presentadora venezolana solía compartir algunas fotos con el cantante, el cual siempre ha sido muy celoso de su privacidad

Además de eso, en el video se alcanza a apreciar un dibujo que, al parecer, Luis Miguel intentó hacer de ella. La venezolana no quedó nada impresionada por el dibujo, pues las habilidades del cantante con el lápiz no son las mejores. “El retrato más horroroso que me han hecho”, escribió Desirée con el hashtag #memories (recuerdos) . En ese mismo video, se escucha la voz de un hombre –muy parecida a la de Luis Miguel—quien le dice a Desirée: “Ve y siémbralo en maíz para que los cuervos no se acerquen”, refiriéndose a lo feo del dibujo.

Parece que, a tres años de su rompimiento con Luis Miguel, la presentadora guarda los mejores recuerdos de su relación con el cantante, pues lo tiene presente. Incluso, ella es la única de las exparejas de ‘El Sol’ que habla abiertamente de su relación. En una entrevista a Ventaneando (TV Azteca), la conductora de 34 años compartió algunos detalles de su relación con el intérprete de La Incondicional.