En plena cuarentena, Lele Pons se ha atrevido a cambiar de look. La influencer se sumó a la larga lista de celebridades que han aprovechado estos días fuera de la vida pública para darle un giro a su imagen. La estrella compartió con sus seguidores que atrás había dejado su pelo rubio y que ahora lucía una melena ¡color rosa! Sí, así como lo lees… Ahora el pelo de Lele es como un algodón de azúcar.

©@lelepons Bye, bye al pelo rubio...

Lele, quien tiene más de 40 millones de followers, publicó unas fotografías del resultado de su cambio de imagen, el cual los dejó encantados. Eleonora Gabriela Pons Maronese, nombre real de la también cantante, escribió junto a las imágenes lo siguiente: “HELLO PINK HAIR 💕💕 (Hola cabello rosa, ¿sí o no?) (yes or no?)”.

Lele presumió su look con la parte superior de un bikini rosado y unos pants color blanco. En cuanto a su maquillaje, pintó sus labios de color rosa oscuro y llevó unos smokey eyes, que hacían resaltar más su belleza.

©@lelepons Las fotos de Lele con el pelo rosado tienen casi dos millones de likes

Hace unos días, la youtuber de origen venezolano había dado unas pistas sobre el camio de look que se haría, incluso publicó un #tbt para recordarle a sus seguidores cómo lucía cuando llevaba el pelo de color morado y les preguntó sobre qué otros colores podría ponerse.

Lele es una de las celebridades que más gusta experimentar con su pelo y a lo largo de su trayectoria lo ha llevado de diversos colores como azul o rojo.