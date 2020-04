Marc Anthony suele ser muy reservado en lo que se refiere a su vida personal, incluso con la privacidad de su círculo de amistades. Sin embargo, cuando se trata de celebrar sus logros o sus días especiales, el intérprete no tiene reparo en hacerlo de manera pública. El pasado fin de semana, Marc felicitó a Luis Miguel por su cumpleaños número 50 y le dedicó un saludo cumpleañero, recordándonos que esta es una de sus amistades menos conocidas, pero sí de muy alta estima.

Marc Anthony y Luis Miguel tenían planes de hacer una colaboración hace un par de años

En su perfil, donde tiene más de 10 millones de seguidores, Marc Anthony compartió un video formado por una serie de fotografías en las que aparece con ‘El Sol de México’. Junto al video, Marc escribió lo siguiente: “Great memories with the one and only @lmxlm. (Grandes recuerdos con el único, Luis Miguel) con el Feliz cumpleaños! #LuisMiguel50”.

Loading the player...

El pasado domingo, el intérprete de La incondicional cumplió 50 años y, aunque festejó de la manera más discreta en Miami, sus amigos no dejaron de recordarlo.

La primera vez que supimos de la amistad entre estos dos grandes de la música fue a finales del 2017, cuando Marc compartió una fotografía en la que aparecían juntos anunciado grandes planes. “Prepárense para este año que viene”, escribió el intérprete de salsa junto a la imagen con su nuevo amigo. En ese entonces, se especuló sobre una posible colaboración musical o una gira, pero ni una ni otra se llevaron a cabo y hasta el momento, ambos tienen a sus fans soñando con la confirmación de algún trabajo conjunto.

©@enriquesantos Enrique Santos, Marc Anthony y Luis Miguel juntos en las fiestas de Año Nuevo de 2018

Días después, justo en el primer día del 2018, el locutor Enrique Santos publicó en su perfil una foto en la que aparece junto a Luis Miguel y Marc Anthony, con quien tiene una gran amistad, desde hace tiempo. “💪🏼 Seguimos haciendo historia y hackeando el sistema #MagnusStrong 2️⃣0️⃣1️⃣8️⃣”, escribió Santos a un lado de su post.