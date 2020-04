También aclaró algunas dudas sobre la enfermedad, la cual no está del todo estudiada, pues a diario surgen nuevos reportes. Incluso, en su caso, los doctores le dan informes diferentes todos los días. “Enfermo de COVID no implica que estés muriendo, ¿vale? Para que todos tengan la calma. Enfermo de COVID implica tener los síntomas o ser asintomáticos. En mi caso, dicen que es un porcentaje pequeño de las personas que han tenido mi caso, algunos tristemente ya no están con nosotros…”, agregó.

©@dannagarciao Esta imagen es una de sus fotos más recientes, en medio de su lucha contra el virus

“A algunos se nos complica, a otros a un nivel mas difícil, pero en general no tiene que ser así. No piensen negativo, piensen que van a estar bien, aunque ustedes se lleguen a contagiar. Yo tengo defensas bajas porque tuve dengue”, detalló. “Nadie me sabe explicar mi situación los doctores me dicen cosas diferentes todos los días. Parece que se reactiva en los que tenemos las defensas bajas”, compartió la colombiana.

A pesar de que aún faltan unas semanas antes de que se reúna con los suyos, Danna no deja que nada debilite su espíritu. “Estoy estable, poco ahogada, con ciertos síntomas que ya todos conocen, pero en este momento no siente que mi vida esté en riesgo. Me siento débil, positiva, ahogada, cansada, pero todo está aquí (en la cabeza) si uno está tranquilo y tratando de subir las defensas”.

Los fans de la actriz le preguntaron por su hijo, a lo que ella respondió que está bien y bajo el cuidado de sus seres queridos. “Mi bebé es lo que más extraño en todo este proceso. Está muy bien, está bien cuidado con personas de mi familia que lo quieren mucho”.