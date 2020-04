Aunque es una pausa no planeada en su carrera, Cristiano Ronaldo aprovecha muy bien los días que el confinamiento le han hecho pasar en casa. Este tiempo le sirve para acercarse más a su familia, en especial a sus cuatro hijos, con quienes no para de jugar aún durante sus entrenamientos. Y en momentos tan especiales que llenan de dicha a su corazón, hace partícipes a sus fans, quienes quedan encantados al verlo en su papel más lindo: el de papá. Y es que el delantero del Juventus publicó un lindo video junto a su hijo Mateo en el que no hay más que risas entre los dos.

Cristiano ama ser papá y jugar con sus hijos es de sus actividades favoritas, más ahora que junto a su pareja, Georgina Rodríguez, cuida de su salud y se mantienen todos en cuarentena. Y con sólo estar con papá jugando, el pequeño Mateo de dos años -y mellizo de Eva María- suelta carcajadas que sólo los pequeños son capaces de tener y que encantan a todo el que lo ve.