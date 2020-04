La conversación entre los padres mantuvo un tono amigable durante esta sección de Keeping Up with the Kardashians. Mientras hablan por videollamada sobre los juguetes de True y otras cosas que ya no son útiles para la niña, Tristan le sugiere que conserve muchas cosas porque “¿qué pasaría si tenemos otra hija?”, expresó el basquetbolista. ”Tendríamos que comprarlo todo de nuevo”, agregó.

©@realtristan13 Khloé está feliz con su papel como mamá de la pequeña que recién cumplió dos años de edad

Koko quedo impresionada por los comentarios de su ex. “¿Quién va a tener otra hija?”, preguntó. Y aunque parecía una negativa al principio, poco a poco parecen haber llegado a un acuerdo. Pensando en el deseo de tener una gran familia, Khloé no descartó la idea y agregó que podría recurrir a ”embriones externos” o requerir una donación de su ex. En broma, agregó como si se dirigiera al público: ”Eso ya lo veremos después. Necesitamos otro episodio para ello”.

Khloé y Tristan, el cariño que los une

A pesar del historial de la pareja, Tristan Thompson no ha quitado el dedo del renglón. Desde hace meses se deshace en regalos y halagos para la madre de su hija, aunque Khloé ha dejado muy claro que ella se encuentra bien soltera y cuidando de la pequeña True.

©@khloekardashian Khloé ha declarado no querer retomar la relación con Tristan

Tan sólo hace unos días, la hermana de Kim Kardashian celebró el cumpleaños número dos de True en la intimidad de su hogar debido a la contingencia que se vive en el mundo entero. Con la casa llena de globos rosados, y junto a su papá Tristan, Koko celebró en grande a su chiquita. “¡¡Feliz cumpleaños mi dulce TuTu!! Eres todos mis recuerdos inolvidables de los últimos años, los preciosos momentos mágicos del presente y la promesa de un futuro feliz. ¡Eres literalmente mi mundo entero! ¡No puedo creer que tengas DOS! ¡Haces que mi vida sea completa y no puedo esperar a tener un por siempre contigo! Hasta el fin de los tiempos; Te amo mi dulce niña”, escribió Khloé emocionada.