En una dinámica de preguntas y respuestas, sus fans no esperaron a preguntar si estaba o no embarazada. Ella, con muy buen humor y cantando, respondió tres veces que no. Con ello dio por terminado este ir y venir de rumores, que además deja ver que la maternidad aún no entra en sus planes.

Un aniversario muy especial

Además de celebrar que salió Por Primera Vez, el nuevo álbum de Camilo, Evaluna conmemoró este día por ser su quinto aniversario de novios con su hoy esposo. “Estamos cumpliendo cinco años”, dijo ella en sus historias. Camilo, muy romántico, replicó: ”Eso es más importante que el álbum”, lo que enterneció a su esposa y la motivó a recalcar su amor y lo orgullosa que se siente por él con varios “Te amo”.

©@ashleyfrangie Camilo y Evaluna celebran un aniversario muy especial: el del día que se hicieron novios hace cinco años

La pareja recién celebró dos meses de casados y entre ellos se nota que no hay más que amor. “Evaluna, ¡felices dos meses de casados!”, se escucha decir a Camilo en un video que grabaron juntos. “¡Yo estaba a punto de decirlo!”, explicó Evaluna, sorprendida porque su esposo la felicitó primero.