Pronto, en la casa de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan habrá un nuevo bebé, pero mientras llega ese día, la pareja disfruta al máximo de su primogénito, el pequeño Noah. El pasado jueves 16 de abril el bebé –que tiene a todos enamorados en las redes—cumplió 10 meses de vida, y sus padres lo celebraron por todo lo alto, justo como vienen haciendo desde su primer mes con ellos.

©@sarahkohan Festejo en familia: Javier ‘Chicharito’ Hernández, Noah y Sarah Kohan

Sarah Kohan, quien está en la espera de su segundo hijo con ‘Chicharito’ Hernández, sacó a relucir sus dotes culinarios y horneó un pastel de chocolate para la celebración especial. A través de su perfil, la modelo de origen australiano compartió algunas fotos del festejo de su bebé, además de presumir lo mucho que Noah disfrutó la tarta de cumplemes. “He’s 10 months old!!! How did that happen!!! Happy 10 months baby Noah ❤️ (¡Él ya tiene 10 meses! ¡Cómo sucedió esto! ¡Felices 10 meses bebé Noah!”, escribió la esposa del futbolista mexicano.

©@sarahkohan La tarta del bebé tenía 10 velitas

Para la ocasión, Noah llevó un simpático trajecito color marrón con estampado de animalitos. Este es el tercer ‘cumplemes’ que Noah celebra fuera de España, donde antes residía junto a sus padres. Actualmente, la familia Hernández Kohan vive en California, donde ‘Chicharito’ milita en Los Angeles Galaxy, sin embargo, desde la cuarentena, el mexicano se encuentra en casa con su hijo y su esposa, quien está cerca del cuarto mes de embarazo.