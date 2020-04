Raúl de Molina volvió esta semana a los estudios de Univision luego de pasar varios días en cuarentena en casa junto a su esposa Mily y su hija Mia. El presentador de El Gordo y la Flaca sabía muy bien que estar encerrado podía significar comer de más y ganar las libras que tanto trabajo le ha costado perder desde hace casi tres años en los que se enfocó en su salud. ¡Y lo logró! El amigo de Lili Estefan no sólo no llegó con libras de más después de su confinamiento, sino que se mantiene en forma y quizá hasta perdió algo de peso pero, ¿cómo lo hizo?

©@rauldemolina Raúl de Molina asegura que no subió de peso durante la cuarentena

Lili Estefan tenía la duda, y no se quedó con las ganas de preguntarle a Raúl cuántas libras había aumentado en su tiempo en casa. Orgulloso de su disciplina, contestó: “No he engordado ni una sola libra, creo que he perdido peso porque esta chaqueta me queda mejor”, dijo mostrando feliz su ropa.