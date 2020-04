La situación amorosa de Mark Tacher con Cynthia Alesco tomó por sorpresa a muchos de sus fans cuando la actriz confesó en una serie de preguntas y respuestas en las redes sociales que no sólo había cancelado su boda religiosa con Mark, sino que estaba soltera y divorciándose. Aunque no ahondó en los detalles de su separación, la actriz de Operación Pacífico dejó claro que entre ella y el hermano de Alan Tacher ya no existía una relación amorosa, declaraciones de las que Mark había optado por guardar silencio hasta hoy.

©@cynthiaalesco Cynthia Alesco y Alan Tacher se casaron por el civil en abril de 2019

Para agregar más sorpresa a la situación, Mark confirmó que se había separado de Cynthia a solo meses de haberse casado. “Mi relación la terminé en junio del año pasado, sí se hizo un matrimonio civil de un minuto y medio, que fue en una situación que estábamos planeando ella y yo para dar una sorpresa en la boda religiosa, pero eso fue como en abril más o menos del año pasado, y en junio decidimos terminar la relación de ambas partes”, dijo desde Colombia al programa mexicano Venga la Alegría a través de una videollamada.

Mark detalló que ayudó a su ex a obtener el papel de Lupe en Operación Pacífico, un gesto que hizo con amor, pero que también fue el punto en el que su relación empezó a decaer. “Después en junio, julio en el proyecto de Operación Pacífico, porque obviamente le ayudamos a ella a que entrara a Operación Pacífico para que pudiera desenvolverse como actriz pues en ese momento empezamos a trabajar y empezaron a haber diferencias irreconciliables“, dijo.

©@tacherman Mark rompió el silencio sobre su separación

La pareja de encontró con dificultades e intentó resolver las cosas. “Llegamos a hablar en algún momento y dijimos que terminamos la relación, junio, julio del año pasado se terminó la relación y ya”, aseguró con la energía que lo caracteriza y sin mostrarse triste al respecto.

Cynthia confirmó la separación a sus fans

Una semana atrás, Cynthia Alesco tuvo una dinámica con sus fans en la que les respondería las preguntas que le hicieran a través de las redes sociales. La curiosidad de la gente sobre su boda religiosa con Mark hizo que confesara su situación sentimental. “Me han preguntado mucho acerca de este tema, no, de hecho hoy cumplo un año de casada, pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, contestó.