Tener fama, éxito y fortuna no asegura la felicidad, y eso lo entendió a la perfección Bárbara Mori, quien en 2004 se convirtió en un ícono de la televisión gracias a su personaje protagónico en la telenovela Rubí . Sus frases, su actitud y su cara estaban por todos lados. Era el sueño de toda actriz hecho realidad. Sin embargo, al final del día, Bárbara Mori no se sentía feliz. Había ocasiones en las que entraba a su camerino y lloraba por su situación personal, un vacío que no sabía cómo llenar. Así lo reveló hace unos días en una TED talk.

©@delamori Bárbara Mori se convirtió en un ícono de las telenovelas con su papel como Rubí

“Rubí fue el proyecto más importante del momento, me trajo una proyección internacional que nunca imaginé, era poseedora de esas tres cosas que según la sociedad te llevan a la felicidad: era famosa, exitosa y me pagaban muy bien. Sin embargo, yo llegaba a mi camerino, cerraba la puerta, me miraba al espejo y me ponía a llorar. Me sentía sola, vacía, triste”, dijo la actriz de hoy 42 años.

©@delamori Aunque tenía fama y éxito, Bárbara no era feliz

Hoy las cosas son diferentes, aunque no habría sido así de no analizar en ese momento qué es lo que le impedía sentirse feliz. “Me llevó a tener una profundísima reflexión, ni todo el dinero, ni toda la fama, ni todo el éxito jamás nos va a llevar a la felicidad si por dentro estamos rotos”, expresó. ”A mí me rompieron de niña, mi padre con su adicción y violencia y mi madre con su abandono”, confesó.