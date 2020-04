Recientemente, hemos visto a muchos artistas han buscado la manera de aliviar la carga económica de muchas familias que viven al día debido a la crisis de salud que se está viviendo a nivel mundial por el COVID-19 y que no les permite salir a trabajar para buscar sustento a los suyos. Por ello, Alejandra Espinoza se ha unido a una iniciativa lanzada por la Junta de Procesadores de leche de California –creadores de la famosa campaña Got Milk?– para brindar comida gratuita a los que más lo necesitan.

©@alejandraespinoza Alejandra Espinoza se unió a una noble causa

El programa maneja una una lista de escuelas que brindan alimento para todos los niños en dicho estado y asegura que ningún menor de edad pase hambre en estos momentos de mucha necesidad.

Al respecto, HOLA! USA conversó con la exNuestra Belleza Latina sobre este voluntariado y sobre cómo está llevando el aislamiento social en casa.

HOLA USA! : Ale, ¿cómo nace la iniciativa para participar en este programa?

Alejandra Espinoza: La iniciativa nació de Univision y en el momento en que me invitaron a formar parte de ella no dude ni un segundo en responder SII!!

HOLA USA! : ¿Qué te motivó a hacerlo?

Alejandra Espinoza: Me motiva el mensaje que se se está tratando de llevar donde no importa en el lugar que te encuentres TODOS estamos juntos en esto. Me llena el alma que se les haga un tipo homenaje a las persona que están en primera fila defendiéndonos a todos de este virus.

H!: Ahora que eres madre, ¿cómo te afecta este tema de familias que no tienen ingresos y que no pueden tener tal vez qué comer?

AE: Si te soy sincera me afecta muchísimo, en ocasiones me lleno de ansiedad porque aunque estoy haciendo mi parte y ayudando como puedo, TODOS los días me llegan muchísimos mensajes pidiendo ayuda de algún tipo y me desespera no tener la forma o los medios para poder hacerlo.