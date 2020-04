A pesar de que Thalía suele ser una de las celebridades con la actitud más positiva y llena de energía, recientemente confesó que ya no podía más y se mostró desesperada. Debido a la situación actual de la pandemia, la cantante está educando a sus hijos en casa, al igual que millones de padres alrededor del mundo. Thalía reveló que esta experiencia no ha sido fácil; y no es por la actitud de sus dos hijos, sino por el funcionamiento de los dispositivos con los que se apoya para que ellos estén al corriente con sus estudios.

©@thalia Thalía está apoyando a sus hijos con su educación desde casa

La intérprete publicó en sus stories que estaba un poco frustrada con el nuevo sistema de aprendizaje en línea que ha sido instruido en miles de escuelas en Estados Unidos, debido a la suspensión de actividades. Thalía detalló que Sabrina Sakaë, de 12 años, y Matthew Alejandro, de ocho, necesitan imprimir ciertos materiales necesarios para su aprendizaje y que los aparatos electrónicos en casa están fallando, situación que la tiene al borde.

Loading the player...

“Tengo que imprimir muchos papeles para la escuela de los niños y de pronto la computadora o el teléfono móvil no hacen conexión con la impresora y se conecta de pronto la impresora al Wi-Fi y luego imprime y luego no quiere imprimir. Yo ya no puedo más”, dijo en uno de los videos que compartió en sus redes sociales, donde se le ve un poco desesperada.