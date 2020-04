“Sentía que tenía que soltar y tampoco sabía cómo. Entonces volví a terapia y me ha venido muy bien porque me da herramientas. Creo que me ha servido para tranquilizar esa parte emocional y para encontrar ese balance”, dijo en su entrevista.

Además, Admari reveló que saca el mejor provecho de este tiempo en cuarentena. En casa, con su prometido, Toni Costa, las cosas no podrían estar mejor. “Volvimos a entender que somos un equipo, que estamos juntos, que queremos seguir caminando en la misma dirección, que nos podemos complementar”, expresó. Y junto a ellos su hija Alaïa se suma a las dinámicas familiares, incluso a las clases virtuales de zumba de Toni, en los que la pequeña de cinco años se roba la atención.